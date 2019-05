Pluss, miinus, ennustus | Paljulubav Müürsepp, õnnetu Madridi turniir ja Tšiili teadmatus 

Martin Müürsepast legendaarsemat kuju annab nüüdisaegses Eesti spordis otsida. Kõigepealt tegi ta suurepärase karjääri ookeanitaguses NBAs ja Euroopa tippklubides, kuid sinna vahele õnnestus vimkamehel mahutada ka unustamatu ühislaul Erich Kriegeriga. Mürka on Eesti spordifolklooris lihtsalt niivõrd tähtsal kohal, et tema edukas uue karjääri algus peatreenerina vajab kiitust ja esiletõstmist. Hooaja keskel Gert Kullamäelt ootamatult Tallinna Kalev/TLÜ juhendamise üle võtnud Müürsepp kihutas täistuuridel Eesti meistrivõistluste finaali. TalTechile tehti kolm korda järjest tuul alla ning lihtsurelike meistritiitel ongi juba käes. Kui finaalseerias peaks õnnestuma Kalev/Cramolt üks võit kätte saada, oleks tegu juba omamoodi muinasjutuga. Igal juhul annab väikese Kalevi lugu lootust, et Müürsepp jätkab peatreenerina sealt, kus mängijana lõpetas – legendina!

Madridi tenniseturniiri eel oli õhus mõnus elevus. Anett Kontaveit on tänavu näidanud vinget vormi ning kvalifikatsioonis lõi kaasa ka alati üllatusvõimeline Kaia Kanepi. Ometi läks laupäeval kõik vussi. Kõigepealt kaotas Kanepi (WTA 79.) 6 : 7(1), 2 : 6 tšehhitar Krystina Pliškovale (WTA 85.) ja jäi põhiturniiri ukse taha. Paar tundi hiljem astus avaringis areenile Kontaveit (WTA 15.), vastaseks valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitš (WTA 34.). Kõik algas imeliselt, sest esimese seti võitis eestlanna koguni 6 : 0. Seejärel võttis matš aga ootamatu pöörde: järgmised kaks setti kuulusid 6 : 3 ja 6 : 2 Sasnovitšile. Mõne tunniga oligi eestlannade üksikmänguturniir lõppenud. Vähemalt korrati Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste eel üle naiste tennise aegumatu tõde: mitte midagi ei ole kindel enne, kui kõik on kindel!

Anett Kontaveit. EPA/Scanpix

25% on tõenäosus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja võidavad Tšiili ralli. Tegelikult põrutab rallirahvas täistuuridel teadmatuse suunas. Tšiilis on kõik MM-sarjas osalevad sportlased võrdses seisus, sest piklikus Lõuna-Ameerika riigis pole varem maailmameistrivõistluste käigus kihutatud. Esikohast unistavad paljud, kuid tehniliste viperusteta peaks Tänak tänavu alati favoriitide skaalal tippu kuuluma. Ennustamine on ralli puhul tänamatu töö, kuid Tšiili ettearvamatus muudab olukorra veel keerulisemaks. Siiski jätame Saaremaa mehe võiduvõimaluseks veerandi, sest tema hoog on olnud pehmelt öeldes vaimustav. Peaks see Toyota vaid vastu...