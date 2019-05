Kaarel Täll | Vallandamise kunst 

Jose Mourinho AFP/Scanpix

Narva Transi personalipoliitika on aga täielik arusaamatus. Kalašnikovs tegi suurepärast tööd, püsis meistriliigas pronksiheitluses, jõudis karikasarjas poolfinaali ja mis ehk kõige tähtsam, tema tiim mängis nauditavat jalgpalli. Siis aga saabus päev, kui klubi ninamehed otsustasid, et aitab! Igasuguse loogika vastaselt juba kuuendat korda Transi peatreeneriks kerkinud Valeri Bondarenko alustas 0 : 1 kaotusega Viljandi Tuleviku vastu. Seda kõike koduväljakul, 344 hääleka fänni silme all.

Peatreenerite vahetamine on tippjalgpalli lahutamatu osa, aga seda tuleb teha targalt ja kavalalt. Vallandamisel on omamoodi võlujõud, kuid tundub, et Eestis see millegipärast ei toimi. Või ei osata tagatasku jokkerit lihtsalt kasutada. Veel.