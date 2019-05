FOTOD JA VIDEOD | TRAGÖÖDIA MOSKVAS: leegitsedes hädamaandunud lennuki pardal suri 13 inimest

Vene meedia teatel oli õnnetuse hetkel lennukis 78 inimest, kellest viis olid meeskonna liikmed. Videost on näha, et reisijad hakkasid esiukse kaudu kohe lennukist evakueeruma, kui see lennurajal seisma jäi. Esialgse info järgi õnnestuski reisijad päästa ning viga sai viis inimest. Hiljem teatasid võimud 13 hukkunust ja veel vähemalt 15 kannatanust.