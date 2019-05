Juhtkiri | Koduvägivald ei kao iseenesest 

Kui paljudel meie kaasmaalastel on vaja kuulda seda sõnumit, võib vaid aimata. Küll pole liialdus öelda, et mullu registreeritud 3607 perevägivallajuhtumit on vaid jäämäe tipp – on ju koduvägivalla eripära selle kuriteoliigi varjatus. Varjavad nii vägivallatseja kui ka kannatanu – kas siis armastusest või hirmust, et tegelikku väljapääsu pole ja ka kõige arglikumad katsed viimase otsimisel võivad ohvrile lõppeda senisest veelgi valusama kättemaksuga. Ja kui täiskasvanud üldjuhul mõistavadki enda ja teiste tegude väärust, siis vägivaldsetes kodudes kasvanud lapsed teistsugust elu ei tunnegi: nende jaoks on see normaalsus, mis kahetsusväärselt tihti saadab neid ka hilisemas elus.

Nii on üleskutsed tuttavatele, sugulastele, naabritele ja kõigile teistele, kellel on pisemgi infokild koduseinte vahele jäävast jõhkrusest, sellest politseile teada anda, täiesti omal kohal. Ühiskonnas, kus on harjutud mitte toppima oma nina teiste asjadesse, polegi see nii iseenesestmõistetav. Ent seniks, kuni me pole veel sealmaal, et lähisuhtevägivalla märgid tunneb ära iga naaber ja oskab pakkuda ka asjatundlikku nõu, tuleb erilist rõhku panna professionaalse abi kättesaadavusele ja kvaliteedile. Naiste tugikeskustelt kostev mure, et neil puudub rahaline kindlustunne, paraku ei viita sellele, et asjad on parimas korras.