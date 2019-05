Seisukoht Seisukoht | Rohkem lapsehoidjariiki? Elis Kusma, toimetaja , täna, 19:58 Jaga: M

Keit Paju

Eesti tõus Euroopa riike harjumuste ja elustiili ülereguleerimise järgi järjestavas nn lapsehoidjariikide edetabelis 12. kohalt 3. kohale vaid kahe aastaga ei tule erilise üllatusena: „tänada“ võib kehtiva alkoholipoliitika arhitekte ja eelmist valitsust, kes plaanis muu hulgas lisamaksustada magustatud jooke. Omaette küsimus on, miks jäi rahva tervise pärast selgelt muret tundev liit siin pidama, ega võtnud sihikule eestlaste suitsetamisharjumusi – indeksi koostajate sõnul on selle puhul kehtivad piirangud võrreldes ülejäänud Euroopaga pigem leebed. Ei tahaks kahtlustada, et asi on ühe muidu nii agara endise terviseministri soovimatuses tegelda isiklike pahedega.