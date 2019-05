Sajad raketid Iisraeli pihta: Netanyahu vannub kättemaksu 

Iisraeli armee teatel tulistati suur osa Gaza sektorist teele saadetud vähemalt 450 raketist alla juba enne nende jõudmist sihtmärgini või need plahvatasid asustamata paikades, kuid vähemalt üks inimene sai surma. 60aastase Moshe Agadi kodu tabas rakett Ashkelonis, kümmekonna kilomeetri kaugusel Gaza piirist. Hiljem teatati, et üks rakettidest lõhkes ka tööstusettevõtte territooriumil. Vigastada sai kolm inimest, kellest üks suri haiglas.

Iisraeli poolel keelati riigi lõunaosas kõik koolivälised lasteüritused ja põllutööd. Piiranguid on kaubanduskeskuste ja tööstusettevõtete töös. Kinni on kõik piiriületuskohad vastu Gaza sektorit ja sealsetel kaluritel keelati mereleminek. Varem lubas Iisrael palestiinastel ranniku lähedal kala püüda.

PLAHVATUSED KÜLVAVAD HÄVINGUT: tihedalt täis ehitatud Gaza sektoris teeb iga pommirünnak tohutut ainelist kahju. Reuters/Scanpix

Ameerika Ühendriigid teatasid, et toetavad Iisraeli tegutsemist ning mõistavad hukka Gaza sektorist lähtuvad ja tsiviilelanikkonna pihta suunatud raketilöögid. Välisministeeriumi esindaja Morgan Ortaguse sõnul lasub süü Hamasil ja tema liitlastel ning Iisraelil on täielik õigus ennast kaitsta. Ka Euroopa Liit nõudis laupäeval, et Gaza sektorist lähtuv vaenutegevus viivitamatult lõppeks: „Iisraellastel ja palestiinlastel on õigus elada rahus ja tunda end turvaliselt!“