Tule juba! Kuningliku beebi sünnitähtaeg oli nädal tagasi ja Meghan ei pruugi saada kodus sünnitada 

Kuningliku perekonna fännid ootavad juba mitu päeva kannatlikult beebiuudiseid, kuid neid ei tule ega tule. Spekuleeritakse ka, et beebi on juba sündinud. Meghan ja Harry on öelnud, et nad ei kavaste uut kuninglikku beebit avalikkusele kohe tutvustada, nagu seda on teinud Katherine ja William, vaid soovivad lapsega enne ise tutvust teha ja temaga harjuda.