Eurovision.tv kirjutab, et Crone näeb laval vaeva, et telepublikuga sidet saada. Lähivõtete ajal vaatab mees selleks lummavalt otse kaamerasse.

Piltidelt paistab, et Victor oma lavavälimuses midagi suurt muutnud ei ole ning kannab endiselt musti casual pükse ning nahktagi. Ainus väike erinevus on see, et vähemalt tänases proovis, kandis laulja laval “Eesti laulul” nähtud musta T-särgi asemel valget särki.