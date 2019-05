"Saime omalt poolt asja selgitada ja nemad omalt poolt asju selgemaks saada. Oli põnev kogemus jälle!" rõõmustab Rahula. "Heli mõttes oli ka asi paigas. Saime kõiki pisinüansse ja detaile veel läbi rääkida ja loodame, et järgmises proovis on juba asi arenenud."

Rahula sõnul oli Victor nii suurel laval esimest korda, seega oli tal enne proovi pisike närv sees. "Natukene algul oli tal närv sees, mis on täiesti normaalne, nii peabki. Proovi käigus närv lahtus, kõik oli hea," kinnitab ta.

"Tegelikult ta tundis end väga hästi. Seal on tõesti suur lava! Tema oli veel täiesti üksi seal, tal ei olnud taustatantsijaid ega kedagi ümber ka. Algul olid kindlasti tal sees väikesed liblikad, nagu ikka! Tegelikult tundis ta end ikkagi hästi, laulis ka loomulikult hästi!" rõõmustab meie eurodelegatsiooni boss.

Rahula sõnul on nipet-näpet veel siiski lavasõu osas vaja veel teha ja mudida. "Pärast proovi kõik tiimid käivad ja saavad uuesti seda lavapilti vaadata ja öelda siis oma soovid ja parandused. Natukene valguse, kaameraplaanide osas ja kaamera liikumise osas on veel timmida ja muidugi efekti osas, mida kasutame. Et kuidas seda veel meie jaoks õigemaks ja paremaks teha. Eurovisioni tiim on iseenesest väga abivalmis ja koostööaldis. Loodan, et järgmises proovis saame juba kõik nii paika, et esimeses läbimängus ehk peaproovis, kus veel publikut ei ole, siis oleks juba kõik paigas."

Rahula sõnul on ka suurel eurolaval kindlasti Eesti etteaste osaks graafiline lahendus tormipilvedega, mida juba "Eesti laulul" Victori etteastes sai näha. "See ei ole veel valmis ja me ei ole veel näinud lõpptulemust, aga ma ikkagi olen suhteliselt veendunud, et see tuleb jah," kinnitab ta.

Rahula sõnul on Victori etteaste Eurovisionil mõtteliselt sama, kuid palju on pisidetaile, mida siiski muudetakse. "See muutub oluliselt selles mõttes, et siin on ikkagi võimalused suuremad. Lava ise on LED-ekraanidest, seega lava seest tuleb valgus ja lavatagune LED-ekraan on nii-nii suur! See on lihtsalt võimsam ja edasiarendatud versioon “Eesti laulu” versioonist," ütleb ta.

Lähipäevil ootab Eesti eurodelegatsiooni aga ees ekskursioon Jeruusalemma. "Näeme selle imelise linna ära. Siis on rahvuslik vaba päev, on kohalik mälestuspäev ja eks mõne päeva peab Victor puhkama ka ja endale aega andma enne järgmist proovi," räägib Rahula plaanidest.

