Lobjakas ja Karnau: president võinuks žesti asemel riigikogus jätta ministrid ametisse nimetamata 

"Kui ma seda kuulsin, et ta niiviisi tegi, siis minu esimene reaktsioon oli see, et ma ei saanud sellest aru. Mõtlesin, et kui presidendile ei meeldi see valitsus, kes nüüd andis riigikogus ametivande, siis minu meelest ta oleks võinud presidendina seda võimu, mis presidendil on, ja mitte nimetada ministrid ametisse," ütles Karnau.