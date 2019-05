USA maksis inglastele sõjaotstarbeliste loomkatsete eest 

Loomi nakatati alates 2012. aastast Siberi katku, neile süstiti Ebola viirust ja mõnedel andmetel prooviti nende peal ka närvigaasi VX toimet, sest sellised katsed on Ühendriikide pinnal keelatud, mitte aga Suurbritannias. 2010. aastast 2017. aastani tapeti Sunday Mirrori kinnitusel katseid tehes vähemalt 48 000 looma: ahve, sigu, küülikuid ja hiiri. Lisaks mürgitamistele lasti loomi maha ja pandi neid lõhkekehadele astuma. Neid katseid tehti sigadega koostöös Taani armeega, et sõjaväemeedikud saaksid praktiseerida ja leida viise, kuidas vigastatuid võimalikult kaua elus hoida või isegi terveks ravida.

Loomakaitsjate väitel on selliste katsete tegemine asjatu. „Katsed teevad loomadele tohutut piina, kuni nad lõpuks surevad. Tsiviliseeritud ühiskonnas 21. sajandil ei ole see lubatud,“ kinnitas loomakaitsjate esindaja Jessamy Korotoga.

Loomakaitsjate hukkamõistu peale vastati Porton Downist: kõik loomkatsed tehti Ühendriikide ja Suurbritannia julgeoleku huvides. Ka Suurbritannia kaitseministeeriumist kinnitati Sunday Mirrorile, et katsed on vajalikud, kaitsmaks võimalikes tulevastes lahingutes nii tsiviilelanikkonda kui ka sõjaväeüksusi. „Seda eesmärki ei saa kahjuks täita ilma loomkatseteta, kuigi teadlased lubavad, et teevad kõik nende vähendamiseks,“ lisas ministeerium.