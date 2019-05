Maailm Kaks lõvi ründasid loomaaias talitajat, kes pääses imekombel eluga Toimetas Gerly Mägi , täna, 15:57 Jaga: M

AFP/Scanpix

Kaks lõvi ründasid Saksamaal loomaaias talitajat, kui too söögiajal nende juurde läks. Loomaaia direktori sõnul on see tõeline ime, et 24aastane talitaja ellu jäi.