Rahvusvahelise lennuga eesti duo Wateva: aasta teises pooles on midagi suurt oodata! 

Kõrge lennuga elektrooniline duo, kuhu kuuluvad Hugo Martin Maasikas (Whogaux) ja Kris Evan Säde sai ametlikult alguse 2017. aastal, kuid produtsentide koostöö algas juba aasta varem, mil Maasikas oli veel tänaseks lõpetanud kollektiivi Cartoon liige.

Wateva pälvis kohaliku muusikatööstuse tähelepanu läinud aasta alguses, mil jõudis ühes Karl-Kristjani & Karl Killinguga looga „Young“ Eesti Laulu finaali. Enne lõppvõistlusel ülesastumist nägi aga ilmavalgust duo debüütsingel „My Love 2 U,“ mis oli nende rahvusvahelise tähelennu aluseks. Lugu ilmus läinud aasta jaanuaris maineka Selected plaadifirma alt.

„Mäletan, et Hugo ei olnud eriti vaimustuses selle loo välja panemisest. Olime nii pikalt sellega juba mässanud, et raske oli aru saada kas tegu hea või halva asjaga. Umbes kuu hiljem tulid kirjad Spinnin Recordsist, Ultra Musicult ja Pete Tongilt, uuriti kas meil veel midagi ägedat küpsemas. See oli esimene moment kui saime aru, et ju siis ikka oli hea lugu,“ meenutab Säde miljonite kuulamistega loo väljaandmist.

Viimase pooleteise aasta jooksul on Wateva liikmed jaganud kodu Tallinna ja LA vahel. Liikmed meenutavad, et kui kunagi kirjutati muusikat Säde vanalinna keldris, mida hellitavalt Koopaks kutsuti ja kus lauljad nendega muusikat kirjutamas käisid, siis Wateva viimase aja materjal on saanud purki enamasti hoopiski LA stuudiosessioonidelt. Muusikud peavad enda kaheaastase karjääri tipphetkeks esinemist Weekend Festival Balticu laval läinud suvel.