Kas aasta alguses lahku läinud Paul Neitsov ja Brigita Murutar on jälle ühise keele leidnud? 

Neitsov rääkis Kroonikale, et kuigi sotsiaalmeediast võib taas Brigitaga tehtud pilte leida, ei tähenda see, et nad uuesti paar on. “Oleme tõesti viimasel ajal rohkem koos aega veetnud. Koostame uut kontsertkava lähenevaks tuuriks, mis toimub juulis. Seoses sellega salvestame hetkel vanu sahtlisse jäänud lugusid,” kommenteeris ta, miks ta endise kaaslasega koos aega veedab.

Mõned nädalad tagasi kirjutas Õhtuleht, et Neitsov naudib nüüd hoopis ühe tudengineiu seltskonda. "Pikk ja keeruline lugu. Lihtsalt sattusime samadesse seltskondadesse ja nii see asi läks," rääkis muusik enda värskest suhtest.

Neitsovist Lahkuminekust teatas Murutar aasta alguses sotsiaalmeedias, lisades, et jätkab elu üksikemana.

Neitsov rääkis tol korral Õhtulehele antud kommentaarides, et võtab lahkumineku eest vastutuse enda peale. „Arvan, et ma ei ole kerge inimene, kellega koos olla ja elada. Minu jaoks on muusika olnud alati kõige olulisem ja ülejäänud elu jääb piisava tähelepanuta. Olen hingelt nii loomeinimene, kui vähegi olla saab ning selle tõttu saavad muud asjad kannatada,” tunnistas ta.

„Olen Brigitale tänulik, et ta selle otsuse tegi. See on minu nägemust kogu maailmast ja suhetest muutnud ning olen aru saanud, et mitte miski ei tule elus kergelt. See otsus on mulle mõjunud pigem hästi kui halvasti. Mul on hea meel, et saime koos väga palju muusikat teha, esineda ja inimestele rõõmu pakkuda,” rääkis Paul aasta alguses.