12 AASTAT KADUNUD: Madeleine McCann'i otsingutel on uus juhtlõng – Saksa pedofiil 

Martin Ney – kolme lapse tapmises süüdi mõistetud pedofiil Scotland Yard

Meenutus: mis juhtus 2007. aasta 3. mail?

Ööunele pandud tol ajal alles kolmeaastane Madeleine McCann kadus Portugalis Algarve rannikul Praia da Luzis puhkemajast 2007. aasta 3. mai õhtul. Tema vanemad õhtustasid samal ajal koos sõpradega seal ligidal tapasebaaris ning isa ja ema käisid kordamööda kontrollimas, kas lastega on kõik on ikka korras.

Kate ja Gerry McCann on toda saatuslikku õhtut kirjeldanud järgmiselt: “See oli tavaline õhtu: vahetasime seitsme paiku väiksematel lastel mähkmed, puhastasime hambad, lugesime lastele unejuttu. Lapsed jäid kohe magama. Me jõime rahulikult klaasi veini. Kell 20.30 läksime sõpradega kohtuma 45 meetri kaugusele tapasebaari. Baar oli sedavõrd lähedal, et õhtustasime otsekui aias. Umbes poole tunni järel käis üks meist toas lapsi vaatamas. Me ei mõelnud sekunditki, et Madeleine võiks olla ohus.”

Ja siis, kell 22, avastas Kate, et lastetoa aken on lahti ja Maddie kadunud. Maddie kaksikutest õde ja vend, kaheaastased Amalie ja Sean, magasid pärast vanema sõsara kadumist rahulikult edasi. Hoolimata kohe alustatud otsingutest ei leidnud Portugali politseinikud ei tüdrukut ega ka kurjategijat.

Maddie lugu vallutas 2007. aastal maailma ajakirjanduse mitmeks kuuks ning on tänini ikka ja jälle tähelepanu all. Vanemad Kate ja Gerry McCann ei ole kaotanud lootust, et nende tütar leitakse elavana. Nad teevad Madeleine'le endiselt jõulu- ja sünnipäevakinke. Nende kodumajas Rothleys on Madeleine'i toas juba terve kuhi kenasti pakitud kingitusi.