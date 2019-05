Vihma või päikest? Mida lubab ilmateade algavaks nädalaks? 

Venemaa lääneserva mööda aga liigub põhja poole madalrõhuvöönd. Nende vahel kujuneb Eesti kohale kitsas nõrk kõrgrõhuvöönd. Öösel ulatub tõenäoliselt Ida-Eestisse sajuvöönd ühes vihma ja lörtsiga, kuid päev on olulise sajuta. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 2 kraadi, päeval 9 kuni 14 kraadi.



Teisipäeval lisandub lõunakaarest niiskust ning siin-seal sajab vihma.Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6 kraadi, päeval 7 kuni 12 kraadi..



Kolmapäeval peaks mööduma ilma suurema sajuta. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 2 kraadi, päeval 10 kuni 15 kraadi.