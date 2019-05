ARVUSTUS | Kui mehed* pääsesid kommipoodi. Mõtteid Tallinna käsitööõlle festivalilt 

Tunglemine ameeriklaste toodangule. Erakogu

Teise ringi vaatides, mis pandi kraanide alla orienteeruvalt kell 20.30, troonisid edetabelit jällegi ameeriklased. Korrektuurid tehtud, sai otsustatud, et massiefektiga – kõik seisavad järjekorras! – tuleb kaasa minna. Kraanidest voolas klaasidesse kaks õlut – DDH Double Mosaic Dream Experimental Version (Single hop DIPA with Lupulin extract oil 8.5%) ja Observations from Orbit (Imperial Stout (kakao, vanilje, pekaanipähkel, sarapuupähkel ja mandel) 14%) – ning tuleb massi kiita. Need üllatasid, kuid peale hea mälestuse ei ole märkmetesse midagi iseäralikku jäänud.

Pärast kümneminutilist ootamist sai lõpuks proovida, millest selline tunglemine. Erakogu

Nagu eelpool kirjutatust juba ilmneb, troonis festivali Imperial Stout. Tõttöelda hakkas see maiuspala õhtu kulgedes aina rohkem ja rohkem üle viskama – üks stout see kõik! Või IPA… Tuleb mõista, et IPA’d ja stout’d on tüübid, millega on õllemeistritel kõige rohkem võimalusi maitsega mängida. Hiinlasete riisiõlu (Jing-A Brewing Co.: What About Mi? (6%)) oli särtsaka algusega ja suutis tekitada ärksust, mida stout oma kanguse ja ülimalt rikkaliku maitsekusega maha surus, aga pole midagi parata – hing ihaldas aina rohkem midagi lihtsamat. Pilsner, nisuõlu…