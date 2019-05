MARILYN JURMANI BLOGI | Mõni kaheaastane räägib täislausetega, aga Rumi ei ütle veel oma nimegi 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused on päris head. Rumi matkib meie tegevusi nagu põrandate pühkimine jms. Eriti vahva on see, et viimasel ajal pole tal ainult vajadus matkida ainult tegevusi, vaid ta tahab samamoodi ka riides käia. Ostsime Jannole ja Rumile ühesugused sokid ja nüüd on täielik jama majas, kuna ta on veendnud, et nii hakkabki olema. Kui Janno paneb mingid sokid jalga, siis Rumi nõuab kohe samasuguseid sokke.

Võõrastega suhtlemises on ta paraku nagu Cavalieri spanjel – läheb esimese ettejuhtuvaga kaasa ja on kohe parim sõber. Väga lihtne on teda jätta kellegi hoida – teeb mulle musi ja hakkab rahulikult mängima.

Rumi sööb ja joob iseseisvalt ning lisaks toidab ka oma mänguasju. Okei, mähkmeid kannab ta ikka veel, sellega peaks nüüd küll tegelema hakkama, aga seda, et ta peaks iseseisvalt riietuma, ma küll ei teadnud. Sokke oskab ta jalga panna, aga pluusi või pükse ise endale selga? Eks ma siis proovin hakata ka seda õpetama.

Nüüd tulebki see rääkimise osa, millega meil küll eriti jutukad lood ei ole. Oma nime ei ütle Rumi küsimise peale ka ega suhtle lausetega. Mingis keeles ta räägib, aga eesti keel see pole. Ta oskab asju nimetada, aga enamasti vaid esimese silbiga või loomade puhul häälitsustena. Arusaamisega probleeme pole, täidab palveid kenasti. Emme ta hakkas alles hiljuti ütlema ja see on ka pigem vaid siis, kui osutab pildile, kus olen mina, aga mulle otse ta seda ei ütle. Raamatud ja laulud meeldivad talle väga. Eriti meeldib klaver, aga kui ma kuskilt loen jälle, et mõni Rumi-vanune teatas täislausega "Tere, emme, nii hea meel sind näha!", siis ma satun segadusse, et kas see on päriselt võimalik. Viimane sõna, mis ta õppis, oli moos – me olime nii uhked.

Liikumise ja motoorikaga on Rumil jällegi täitsa hästi. Just õppis kahe jalaga korraga üles hüppamise selgeks. Ronib oma Pikleri kolmnurgal eespidi ja tagurpidi, tantsib ja teeb igasugu akrobaatikat. Trepist üles-alla kõndimiseks ta otseselt abi ei vaja, aga proovime teda siiski selja tagant turvata. Puslesid paneb kokku mõnuga (viimasel ajal neid 30-tükilisi) ning joonistab ja värvib värviraamatuid kriitidega. Klotsidest ehitab endast kõrgemaid torne ja palli oskab visata, püüda ja jalaga lüüa. Nõusid oskab ise lauale tuua ja klaasi ühe käega hoida. Enamasti ta endale toitu peale ei aja enam.