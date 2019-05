Ossinovski mantlipärija? Indrek Saar kandideerib sotside esimeheks

"Eesti edu ei peitu selles, et õigesti valida, kas edukalt saaks tegutseda start-up või põllumees, end vabalt väljendada räppar või laulukoor, kas head haridust saab Harju-või Võrumaal.

Vastupidi- sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et meie vahel oleks vähem “või” ja rohkem “ja”. Vähem olukordi, kus ühe heaolu vastundub teisele ja rohkem neid, kus kõigi heaolu kasvab.

Sellist mõtteviisi on Eestile vaja, eriti tänases kiiresti muutuvas, tihti segases ja vastuoludest tulvil maailmas.