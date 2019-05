Kellest saab Ossinovski mantlipärija? Sotside esimeheks kandideerivad Indrek Saar ja Riina Sikkut

"Olen otsustanud kandideerida Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeheks. Sotsiaaldemokraatia põhiolemus on otsida ühiskonnas tasakaalu. Märgata ja hoolida kõigist ühiskonnaliikmetest. Toetada neid, kes vajavad ning kaitsta neid, keda rünnatakse," postitas Saar sotsiaalmeediasse.

"Eesti edu ei peitu selles, et õigesti valida, kas edukalt saaks tegutseda start-up või põllumees, end vabalt väljendada räppar või laulukoor, kas head haridust saab Harju-või Võrumaal.

Vastupidi- sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et meie vahel oleks vähem “või” ja rohkem “ja”. Vähem olukordi, kus ühe heaolu vastundub teisele ja rohkem neid, kus kõigi heaolu kasvab.

Sellist mõtteviisi on Eestile vaja, eriti tänases kiiresti muutuvas, tihti segases ja vastuoludest tulvil maailmas.

Vahel võib üksi õnnestuda, sagedasti aga vaid üheskoos. Eduks poliitikas on vaja sageli õnnestuda. Ma tean, et meil on väga head inimesed ja mul oleks suur rõõm koos nendega esimehe rollis meie erakonda ehitada. Ikka selleks, et Eesti ja maailm oleksid sõbralikud paigad."

Riina Sikkuti sõnul on sotsiaaldemoraatidel näidata, miks sotsiaaldemokraatiat veel vaja on.

„Praegu ei ole küsimus suuremas pensionis või puhkusepäevades, vaid selles, mis muresid peame lahendama 21. sajandil samaväärse missioonitundega nagu seda oli riikliku pensioni loomine või tasustatud puhkuse võimaldamine töötajatele üle saja aasta tagasi,“ kirjutas ta.