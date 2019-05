Tanel Padar 38aastaselt isaks saamisest: varem ei olnud lihtsalt õige aeg

Avalikkusega suurtest elumuutustest midagi peale ühe foto, kus rasedusest teatatakse, jagatud pole. Padari kihlatu Lauren Villmann on samuti võtnud meedia suhtes eemaloleva positsiooni. Padari sõnul on see naise enda otsus, mitte tema palve.

Siiski ei saa rokkar välistada, et tema esiklapse sünnist tuleb meediasündmus.

"Mu sotsiaalmeediakontod on avalikud ja meedia võib kasutada sealseid asju. Aastate pikkune kogemus näitab seda, et pigem tuleks endast lasta teha ilus foto, pushida see ise, vs see, et esikaanel ilmuvad tohutu pika objektiiviga läbi põõsa tehtud pildid, kus mul on üks silm natukene kinni ja suunurk hamburgeriga koos," naljatles ta.

Lisaks vaatas mees saates tagasi oma 20 aastasele karjäärile. Padarist võinuks omal ajal saada ka rahvusvaheline artist, kuna pärast Eurovisioni võitu oli huvi omapärase rokkari vastu suur. Padar aga ei olnud tingimustega nõus ning otsustas piiride taguse karjääri vastu.

"Ma tänase päevani olen enda otsustega rahul, kas keegi päriselt oleks tahtnud osta selliseid albume, kus kaks tüüpi laulavad duette? Ma ei ostaks. Asja sisu ja tiim oleks jäänud samaks, helilooja ja me Dave’ga. Diili sisuks ei olnud üks plaat, vaid mitu. Tol ajal tehti mitme Eesti artistiga seda, et plaadifirmade poolt osteti produktsioon osteti ära ja riputati kuhugi riiulitele," selgitas ta. "Puhtalt duettide plaati teise meesterahvaga…see ei olnud mu unistuste karjäär."

Teatavasti oli Padar oma noorusaegadel pöörane tegelane. Padar usub, et ta ei oleks olnud kodumaal niivõrd tuntud ja suur staar, kui ta oleks rokkarielu tagasihoidlikumalt elanud.