50 NIPPI | Kuidas põsepunaga anda viimane lihv ja panna palged särama? 

Puuderpõsepuna sobib rasusele nahale ja kreemjas põsepuna normaalsele ning kuivale nahale. Mis iganes tüüpi põsepuna te valite, selle toon peaks sobima teie enda näonaha tooniga. Valige põsepuna toon , mis rõhutaks teie näo parimaid omadusi ja mis ei oleks liiga esiletükkiv. Näiteks erepunane toon ei ole ilus heledal nahal, kuid samas jääb väga kaunis pruunikal päevitunud nahal. Heledanahalised võiks kasutada pehmeid roosakaid, koralli- või heledamaid roosakas-pruune toone. Põsepuna pealekandmiseks soetage omale sobiv põsepuna ja kvaliteetne põsepunapintsel. Meiki tehke hästi valgustatud ruumis. Kui võimalik, siis päevavalguses, et kindel olla, et õue minnes ei näe te välja nagu klounid.

Katrin Sangla meigikool ERLEND STAUB

Enne põsepuna pealekandmist olge veendunud, et nahk oleks kuiv.

Eelnevalt pealekantud asjad korralikult imendunud, pehme salvrätiga üle tupsutatud või puuderdatud. Ükskõik, kas kasutatud on tavalist päevakreemi, toonivat päevakreemi või jumestuskreemi. Kui põsepuna kantakse otse imendumata või niiskele päeva- või jumestuskreemile, jääb teie näole põsepuna plekk, mida on raske hajutada ja tulemus jääb inetu.