Taavi Rõivas: „Iga uus nädal toob uusi räigusi, uusi hoope Eesti mainele ja uut rahulolematust" 

Ligi kolmekümne aastaga on kivi kivi haaval ehitatud Eestit kui edumeelset reformijat ning kogu maailmas unikaalset digiriiki. Meid tuntakse kui kokkulepete ja kriteeriumide täitjat ja kvaliteetsete kaupade ning teenuste tootjat. See, et ühte 1,3 miljoni elanikuga väikeriiki tuntakse IT-eduloo järgi kogu maailmas, on kõike muud kui enesestmõistetav. Selle taga on sadade, isegi tuhandete, inimeste järjepidev töö.

Mööduv nädal äratas Eesti taas enamike olulisemate rahvusvaheliste väljaannete tähelepanu ning meist ilmusid pikad lood. Need ei olnud aga juba harjumuspäraseks saanud kiidulood e-residentsusest või nutikast digiriigist. Need olid lood äärmusklubisse liitunud Eestist ja valitsuse liikmetest, kes esinevad rassistlike ja Euroopa-vastaste avaldustega.

Euroopa otsustajate seas väga mõjukas väljaanne Politico ütles väga valusalt ja väga täpselt: Eestist võib saada õpikunäide, kuidas riigi maine prügikasti visatakse. Seesama (Delfis ka eesti keeles refereeritud) lugu kirjeldab Eesti peaministrit kui iga hinna eest võimu külge klammerdujat.

Kohtudes Euroopa Parlamendi valimiste kampaania raames iga päev sadade Eesti inimestega üle kogu riigi, võin väga suure kindlusega öelda, et rahulolematus praegu Toompeal toimuva suhtes on palju suurem kui ükski reiting või küsitlus näitab. Ka Keskerakonna andunud toetajad hoiavad kahe käega peast kinni ja ei hoia kokku värvi toimuva kirjeldamisel. Inimesed on ühtaegu pahased ja kurvad.

Jüri Ratas lubas, et tema valitsus ei keera midagi pea peale, aga ometi on ta seda juba teinud, vähem kui nädalaga. Pea peale on pööratud nii Eesti maine rahvusvaheliselt kui Eesti inimeste meelerahu. Midagi ei ole teha, jutt vajadusest ühiskonda rahustada kõlab õõnsalt ning peale iga korda kui Helme uue verbaalse lärtsatuse teelesaatmiseks suu avab, lausa haledalt.

Esimene ametisoldud nädal on näidanud, et valitsusse toomine on muutnud EKRE retoorika veel räigemaks ning - mis samuti tähtis - andnud vastsete ministrite räigustele ka rahvusvahelise tähelepanu. On vaid üks võimalus, kuidas Ratas saab ühiskonda rahustada ja alustada Eesti maine taastamisega - näidata EKREle ust ning alustada läbirääkimisi ühiskonna ootustele rohkem vastava valitsusliidu loomiseks.