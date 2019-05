Mart Kadastik ohust ajakirjandusvabadusele: kaovad ära teravad küsimused  

"Esimesed märgid, sammud ja reaktsioonid on üliolulised," rõhutab Kadastik ja lisab, et alati ei saa teha ajalehetoimetuses otsuseid ka ainult tasakaalustatuse järgi.

"Kui ühel pool arukus, teisel pool arutus. Ühel pool valed, teisel pool tõed," selgitab Kadastik, et mingid kindlad tõed on maailmas siiski olemas.

Ja need märgid on Kadastiku sõnul juba olemas.

Lisaks oht, et mõni ajakirjanik võiks langeda vägivalla ohvriks. Ta selgitas saates, et vägivald on meie ühiskonnas justkui normaliseeritud, sest vihakõne on võimu poolt aktsepteeritud.