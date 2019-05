Traagiliselt surnud Anna Nicole Smithi tütar kannab ema kübarat 

Noorpõlveabielust on Smithil täisealine poeg. Kurikuulsaks sai tema teine abielu muldvana naftamiljardäri J. Howard Marshalliga, kelle surma järel pidas Anna Nicole ägedat kohtuvõitlust pärandi saamise nimel.

Anna Nicole'i enese surmale järgnes äge kohtuvaidlus tema pisitütre isa isiku tuvastamiseks. Lapse sünnitunnistusel oli isaks märgitud Anna agent, advokaat ja elukaaslane Howard K. Stern. Kuid modelli ja näitlejanna endine kallim Larry Birkhead väitis, et Dannielynn on tema sigitatud. DNA-test näitas, et lapse isa ongi fotograaf Birkhead.