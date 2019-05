Luke Perry maeti seentest ülikonnast, mis teeb kadunukesest kiirelt komposti 

Noortesarja „Beverly Hills, 90210“ tähe Perry 18aastane tütar Sophie kirjutas Instagramis, et muldasängitamine erilises seentest ökoülikonnas oli üks isa viimseid soove. Sophie arvates on see meie kaunist koduplaneeti hoidev imekaunis žest. Huvilistel soovitab Sophie minna kodulehele coeio.com või guugeldada väljendit „mushroom burial suit“ . Isa olnud sellest matmisvõimalusest teada saades ülimalt elevil.

Tavaliselt pumbatakse surnukeha enne kirstu täis formaldehüüdi ning teisi mürgiseid aineid. Tuhastamine annab aga hoogu kliima soojenemisele. Kuid kaks USA disainerit lõid keskkonnasõbraliku matmisvõimaluse: orgaaniliselt kasvatatud puuvillast ülikonna, mille kanga sisse on kootud seeneeosed. Seened söövad surnud rakke, filtreerivad selle käigus mürkaineid ning muudavad surnukeha seega kompostiks - kiiremini, kui see tavaliselt sünnib, ning samal ajal mulda puhastades.

„Mind inspireeris mõte, et seened on meisterlikud kõdundajad ning seega elu ja surma vahelised liidesed,“ ütleb kunstnik Jae Rhim Lee, kes nimetab oma inspireerijaks legendaarset Ameerika mükoloogi Paul Stametsit. Just tema käest sai Lee teada, et seened suudavad puhastada selliseid saasteaineid nagu näiteks raskemetallid. Naiskunstnik asus erilist ülikonda välja töötama koos oma partneri Mike Ma'ga ning katsetas eri seeni, lastes neil lagundada tema enese juuksekarvu ja äralõigatud küüsi.