Iseteeninduskassat petta pole mõtet. Masin mäletab kõike!  

Ligi tuhandeeurone petukatse kukkus läbi alles hiljuti Järve Selveris. „Põhjendusi on seinast seina, aga kõige sagedasemad on unustamine ja rikkis skanner,“ ütleb Selveri turundusosakonna veebijuht Jürg Samel. Neid juhuseid, kus tuleb kohale kutsuda politsei, võib tema sõnul terve keti peale kokku tulla nädalas viis-kuus. Tõenäoliselt enamik neist on kuritahtlikud. Kuid põhjendustes võib kohata ka omamoodi loogikat. „Mina olen isiklikult ühe kalatoote pihta pannud,“ pihib poekülastaja Maret (nimi muudetud). „Ja seda põhjusel, et iseteeninduskassa ei lugenud tootekoodi läbi. Ühtegi teenindajat polnud ka, kes tulnuks appi.“ Üritas Maret, mis ta üritas – pärast mitmekordset pusimist ja ootamist maksis ta lihtsalt teiste oodete eest arve ära ja pani korvi ka tasumata kalapalad.