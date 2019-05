Kylie: rinnavähk röövis minult võimaluse emaks saada 

Arstidel õnnestus Kylie terveks ravida ning terve on ta tänini. Armusuhe Martineziga on ammu minevikku jäänud (sestsaadik on Olivier saanud poja Hollywoodi tähe Halle Berryga ning temastki lahku läinud), Kyliel on seljataga mitmeid armsuhteid ning nüüd on tema kõrval Briti meesteajakirja GQ loominguline juht Paul Solomons (45), keda ta ei jõua ära kiita.