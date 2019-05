Stefan Airapetjan otsib koos tüdruksõbraga Tallinnasse elamist 

"Mina olen Stefan ja mul on väga armas tüdruksõber Victoria, kellega koos me otsime endale Tallinnasse uut kodu. Me oleme väga puhtad ja hoolitseme kodu eest. Meil ei ole koduloomi ja suitsu me ei tee ka, pigem käime stuudio x’is, ainult et veinitame kord nädalas," kirjutab laulja kuulutuses.