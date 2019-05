Välismeedia: Eesti liitus paremäärmuslaste klubiga 

Politico veebileht kirjutab, et et Eesti on töötanud end üles kui maailma kõigi digitaliseeritum riik ning Balti riik on teinud suuri arenguhüppeid. Selles valguses tundub veider, et peaminister Jüri Ratas määras valitsusse viis ministrit valgenahaliste ülemvõimu pooldavast parteist – kellest mitu tegid oma ametisse vannutamisel ka kahtlase alatooniga käežeste.