Eesti uudised FOTOREPORTAAŽ JA VIDEO | Eesti taevas tiirutab maailma kõige kurjema välimusega helikopter Viljar Voog | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 16:39 Jaga: M

Eesti õhuruumi turvamine on brittide käes. Apache'd pakuvad lisaks turvatundele ka silmailu. Tiina Kõrtsini

Maailma kolm legendaarseimat sõjaväehelikopterit on A-Rühmast (ja igast Vietnami sõjast vändatud filmist) tuntud Huey, kahe rootoriga Chinook ja kõriauguni relvastatud Apache. „Apache on neist kindlalt kõige ägedam, aga ma kardan, et olen selles küsimuses erapoolik,“ sõnab Ühendkuningriigi armee piloot Jon, kes järgmised kolm kuud Eestis turvalisust tagab.