GALERII | Viimase kontserdi andnud La La Ladies: laval me pisaraid ei valanud, kuid heliproovis nutsime lahinal 

Inga ütleb, et teda valdab suur tänutunne. „Eriti nende kahe naise suhtes. Olen õnnelik, et sattusin muusikaärisse kahe sellise mentori saatel. Mind valdab õnnetunne, aga kurb on ka, sest lahkuminek on lahkuminek.“ Diana aga räägib, et temale jõudis laialiminek väga hilja kohale. „Ma arvan, et umbes kuu aega tagasi. Siis oli väga raske, aga ma püüdsin kuidagi olla – jalutasin koeraga, analüüsisin ennast, rääkisin ema ja lähedaste sõpradega. See oli üks teekond ja seda, mida see kõik mulle andis, ei saa sõnades kirjeldada. Milline enesekindlus on tulnud! Julgus ennast proovile panna ja midagi proovida. Su kõrval on olnud inimesed, kes on sinust välja nõudnud midagi, mida sa ei teadnudki enda sees olevat, inimesed kes uskusid sinusse.“

Samal teemal Elu HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Kethi Uibomägi: ma olin alati igavene teine Tüdrukute viimast esinemist vaatas ka üks bändi loojatest, Timo Vendt. „Mul on äge tunne. Ma tean, kust nad tulid ja kuidas alustasid, lahe on näha, kuidas inimesed positiivselt on transformeerunud. Kõik on kellelegi midagi juurde andnud ja see ongi kõige olulisem. Nad ei lähe lahku sellise tundega, et neil on midagi nüüd vähem ja nad on midagi ära andnud. Vastupidi – neil on kõike oluliselt rohkem, emotsioone, arusaamist.“

La La Ladies viimane kontsert Amigos Erki Parnaku

Viimase kontserdi hommikul valdasid tüdrukuid erinevad tunded. „Mul oli väga ärev tunne. Tavaliselt olen ma rahulik, aga täna olin ma vähe maganud, ootusärevus oli sees. Tunne oli selline, et nüüd paned kogu töö, need aastat ja emotsioonid ühte viimasesse kontserti. Ma ootasin üle pika aja midagi nii väga,“ räägib Inga. Kethi tunnistab, et tema valas pisaraid ikka ohtralt. „Ma ka ootasin, aga nutsin ikka ka. Heliproovis hakkasime seepärast nutma, et Peebul olid silmad märjad ja siis olid meil ka kraanid lahti. Pärast heliproovi läksin veel „West side story“ proovi, silmad märjad, ja kõik küsisid, et mis mul juhtus. Siis hakkasin jälle nutma. Selline tunne oli, et üks suur suhe on läbi saanud. Ma ei oleks kindlasti täna see, kes ma olen, kui poleks olnud neid inimesi ja sadu kontserte.“

Diana hommik algas õhtuks vajalike asjade kokkupakkimisega, sest teda ootas kontoris ees ka päevatöö. „Ma olen selline, et kui ma asjade peale ei mõtle, siis midagi ei juhtu. Korraks kontserdi ajal mõtlesin, et näen poisse viimast korda laval ja üritasin seda mõtet mitte väga ligi lasta. Päev otsa oli mul adrenaliin sees, mul oli veel ülemustega koosolek, istusin ja säbelesin seal, käed värisesid.“