Galeriid GALERII |Toidufotokool: vaata fotosid, mis teevad kõhu tühjaks! Ohtuleht.ee , täna, 15:37 Jaga: M

Toidufoto võistlus Tags: Toidufoto võistlus Erki Parnaku

Kas sina oskad nutiseadmega pildistada toitu niivõrd hästi, et see mõjuks nii ahvatlevalt, et sa ei suudaks isegi täis kõhuga pakutavale ei öelda?!