Henn Põlluaas: abikaasasid ei tohiks vahetada nagu kevadist moodi 

"Ilmalik riik ja religioon on kaks ise asja," leiab Põlluaas, et põhialused, millele tugineda, tulenevad siiski kristlusest.

Põlluaas pole enda sõnul küll eeskujulik kristlane, aga on veendunud, et kirikut võiks ühiskonnas hoopis rohkem näha olla.

"Kui laulatasin, andsin vande, et igavesti, elu lõpuni, koos oma naisega, heas ja halvas elame armastuses. Ja seda kavatsen järgida, oleme suurepäraselt hakkama saanud. Ma ei näe vähimatki põhjust, miks peaks abikaasasid vahetama nagu kevadist ja sügisest moodi," usub Põlluaas, et see annab inimesele ja ühiskonnale stabiilsuse ja kindlustunde.