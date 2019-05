Tõnis Lukas: organisatsioon lämbub, kui tõstetakse ainult miinimumpalku 

"Ei ole võimalik ainult tõsta miinimumnivood, see poob kinni vahed näiteks osakonnajuhatajate, tippspetsialistide ja tavatöötajate palkade vahel. Nii organisatsioon lämbub," selgitas Lukas ERR-i uudisteportaalile.

"Kui mõnel kultuuriasutusel on olnud lisavahendeid omatulu näol, siis ta on saanud neid vahesid ise katta," kuid leiab, et pigem võiks palgafondi jagamine jääda üldse asutuse juhtkonnale.