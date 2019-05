Tomi Rahula Eurovisioni eel: tunne on kindel 

„Meie suurim töö viimasel ajal ongi olnud lavasõu ja videoefekti salvestamise proovimine ja Eurovisioni tiimile selgitamine, kuidas me kogu asja näha sooviksime,“ räägib Tomi, kuidas on möödunud delegatsiooni viimased nädalad. „Esimeses proovis on meil aega ainult 30 minutit ja selle aja sees peame kõik ära salvestama. Kohalik produktsioonitiim on väga toetav ja innukas. Tore, et nad selle asja ette võtsid, nad oleksid võinud ka öelda, et ei luba sellist efekti teha, pange oma valgus ja LED-id ja ongi kõik,“ on Tomi rõõmus, et lavasõu saab olema sama hea ja veelgi parem kui „Eesti laulul“. „See on mega, et nad olid ise huvitatud seda efekti tegema ja selle poole enda kanda võtsid.“

Eurovisionil tuleb teatavasti kõik kohapeal teha ja isegi taustalauljad peavad laulma live's. Kuidas aga Victori etteaste efektiga on? „Me ei saanud seda Eestis salvestada, sest salvestus peab toimuma Eurovisioni laval ja ta ei tohi sajaprotsendiliselt pildist ära kaduda. „Eesti laulul“ oli Victor vahepeal täitsa kaljude peal, aga sellist asja ei tohi olla. Need on reeglid ja nii ongi,“ selgitab Rahula.

Tomi ütleb, et on lavasõu osas väga rahulik. „Sain just eile ka kinnituse, et kõik on nii nagu peab. Nad saatsid meile omalt poolt asju, Ove Musting tegi natuke ümber ja tiim tänas meid, et oleme neid ka aidanud. Tunne on minnes kindel.“