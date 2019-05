Eurovision ÕL VIDEO JA FOTOD | Eurovisionile põrutanud Victor Crone: püüan keskenduda hääle korrashoidmisele Katharina Toomemets | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 12:16 Jaga: M

„Ma tunnen end väga hästi, uskumatu, et see päev ongi kohal. Pärast „Eesti laulu“ võitmist tundus, et aega on nii palju, aga nüüd ongi käes. Ma olen väga elevil, meil on suur ja äge meeskond ja saab kindlasti lahe olema,“ ütleb Victor Crone, kes täna hommikul koos Eesti eurodelegatsiooniga Tel Avivi lendas.