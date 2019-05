VORBID IHUL: Hayden Panettiere'i kallimat kahtlustatakse tema peksmises 

Paarike on koos olnud umbes aasta. Mullu novembris andis Lõuna-Carolina politsei teada, et Hickerson oli üritanud füüsiliselt arveid klaarida oma isa Davidiga. Brian oli võimuesindajate silme all isa mööda maja spordijoogipudeliga taga ajanud.

Hayden Panettiere'il (29) on seljataga keerulised aastad. Saanud Ukraina poksija Volodõmõr Klõtškoga tütre, kannatas ta nii ränga sünnitusjärgse depressiooni all, et vajas kaks korda haiglaravi. Armusuhte purunedes jäi tütretirts Kaya isa juurde ning elab tolle kodumaal. Hayden näeb last haruharva ning elab seda sõprade sõnul rängalt üle.