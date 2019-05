PINGE KASVAB: prints Harry muutis oma reisiplaane! 

Briti õukond teatas sel nädalal, et Harry sõidab 8. mail kahepäevasele Hollandi visiidile. Mitmed ajakirjandusväljaanded pidasid seda märgiks, et pikisilmi oodatud kuninglik maimuke on juba käes - muidu ei hakkaks Harry ju Meghani juurest mitmeks päevaks lahkuma.