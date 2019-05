GALERII | Moostes algas Eesti rahvamuusikatöötluse festival 

Kes tahab folgimenust osa saada, pole veel hiljaks jäänud: festivali põhipäev on laupäeval. Mõisas on avatud uste päev ja kirbuturg, avatud on kõik kojad, muusika heliseb viiel laval, setod ja võrokesed panevad püsti hõimupeo ja õhtusel võistluskontserdil võtavad mõõtu 15 ansamblit.