Eurovision Victor Crone lavasõu eest vastutav Ove Musting: see on väga riskantne ettevõtmine

"Kuna 360 kraadi stuudio on aja- ja ressursikulukas, kasutame 180 kraadi seina (Eurovisionil LED sein) ning laulja jalgade all elektrimootoriga liikuvat plaati. Nii loome illusiooni 360 kraadi liikumisest ruumis, mis on vaid meie ettekujutuses," selgitab Ove Musting, kuidas Victor Crone lavasõud filmitakse. Erakogu

„Televaatajatele on see erinev kui „Eesti laulul” nähtu – mastaap on lihtsalt väga palju suurem. Lava suurus ja tehnikapark võimaldavad luua sügavama ja suurema loo. Kuna kohapeal on saalis vaatajatele ekraanid, saavad nemad näha, kuidas see ka lava peal valmib. Igal juhul on põnev nii tele- kui kohalikul publikul,” lubab Ove Musting, kes vastutab Eesti euroloo visuaalse poole eest.