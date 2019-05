Ootamatu oht: allergia saatis väikelapse kiirabiga traumapunkti 

Elamine linnas või saastunud õhuga piirkonnas. Lähisugulastest allergikud. Halvasti ventileeritud eluruumid, passiivne suitsetamine, vähene liikumine ja ebatervislik toit. Tänapäevases elus ei tule puudu neist teguritest, mis lastel üha sagedamini allergiat tekitavad. Kuigi allergikute täpne arv Eestis on teadmata, võib neid hinnanguliselt olla ligi kolmandik kogu elanikkonnast. „Hüpoteese on erinevaid, kuid juhtiv teooria peab selle põhjuseks hügieenitingimuste paranemist,” räägib Ida-Tallinna keskhaigla lasteallergoloog Triine Annus. Inimese organism puutub mikroobide ja parasiitidega niivõrd vähe kokku, et immuunsüsteem hakkab pidama vaenulikeks ka ohutuid aineid – näiteks tolmu. „Nendega võitlemisel vallandub kudedes põletikuline protsess, mis põhjustabki allergiasümptomeid.”