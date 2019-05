Maailm Kurtšatoovium või rutherfordium? 104. elemendi pärast läks kismaks Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

ÜKS AVASTAJAID: Ameerika tuumateadlane Albert Ghiorso aastal 1969 Berkeley laboris koos tsüklotroni ehk osakestekiirendiga, mis võimaldas sünteesida 104 aatomiga elementi. Tsüklotroni kasutati ka mitme muu suure aatomite arvuga elemendi valmistamiseks. Ghiorsot peetakse 12 keemilise elemendi kaasavastajaks. Ta suri 2010. aastal 95 aasta vanuses. Vida Press

Perioodilisustabeli 104. element on kurtšatoovium. See taoti pähe igale Nõukogude koolilapsele. Kuid 50 aastat tagasi käis esimese uranoidi nimetuse pärast Nõukogude ja USA teadlaste vahel tige madistamine. Nüüd tunneme sama radioaktiivset elementi rutherfordiumi nime all.