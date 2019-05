Elu GALERII | Täna algab Vana-Võromaa maitsete aasta Toimetas Kersti Eero , täna, 08:00 Jaga: M

HURRAA, ÄRA TEGIME: Paar päeva tagasi tõmmati joon alla Pärnumaa Maitsete Aastale. Viktor Tund

Täna annab Pärnumaa Eesti toidupiirkonna tiitli pidulikult üle Vana-Võromaale. „Huvi toidupiirkonnaks kandideerimise vastu on suur olnud ning see näitab, et oleme aru saanud, et meil on väga rikkalik toidumaastik. Tahan tänada ning avaldada lugupidamist ja austust kõigile, kes on hoidnud alles ning kannavad edasi meie esivanemate toiduvalmistamise oskusi ja salatarkusi,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.