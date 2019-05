Kuidas Inglise lendur pikalt Eestiga kohut käis 

Swatridge esitas lepingu rikkumise kohta nõudepalve algul välisministeeriumi vastu, rõhudes sellele, et lepingu rikkumise eest tulnuks Eestil talle maksta 50 naela, millest aga keelduti. Kohus arvas, et välisministeerium ei saa kostja olla. Swatridge advokaat koostas uue nõudmise sõjaministeeriumi vastu. Sealt püüti algul vastu väita, et Swatridge polevatki lendurirõivaid tahtnud. Tunnistajad ja Briti konsulaadi esindajad tunnistasid selle valeks.