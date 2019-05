Elu GALERII | Viisk see hüüdis: „Sild on hea! Mina sammun üle pea.“ Tiina Kõrtsini , täna, 19:55 Jaga: M

Järuska puusild avati Ida-Virumaal Tudulinna vallas Lemmaku külas ainulaadne sild üle Rannapungerja jõe – esimene katusega sild Eestis. Järuska sillalt mahuvad üle ka autod. Pikkus: 26,4 meetrit, laius: 4,7 meetrit, kõrgus: 6,7 meetrit. Silla projekteeris insener Illimar Kalk. Tegu on 80% liimpuidust sillaga, ühendused on suures osas raudpoltidega, katusekonstruktsioonide juures on kasutatud klassikalist tappühendust. Väliselt meenutab Järuska sild sealseid alasid mõne sajandi eest asustanud vadja päritolu poluvernikute aita: sild on eripärase, kaugele esileküündiva katusega. Katus pikendab silla elu vähemalt saja aastani, nii et seda parandama ei pea. Ka katuse ning silla vaheline sõrestik pole pelgalt ilu pärast, vaid see kannab silla raskust. Jõe kallastele valatud betoontugede peal seisval Järuska sillal ei ole talasid, selle asemel on võreseinad. Tiina Kõrtsini

Kihutame vuhinal maanteedel, vaevu märgates mööda vilksavaid jõekesi ja teadmata, millest me üle sõidame.