Politseinikke ja seejärel ennast tulistanud mees suri haiglas 

Häirekeskus sai teise mai hommikul kella viie paiku teate, et Tartumaal asuvas korterelamus ähvardab joobes 59aastane mees end tulirelvast maha lasta. Politseimajor Kaupo Martihhin ütles, et relvaga seotud juhtumile, kus oli kõrgendatud oht inimese elule ja tervisele, reageerisid kiirreageerijad. „Kohale saabunud politseinike eesmärk oli meest takistada endale viga tegemast, kui sündmused võtsid äkki ootamatu pöörde. End kilbi varju hoidvad politseinikud sisenesid koridori ning teisel korrusel end varjanud mees tegi politseinike suunas tulirelvast mitu lasku. Õnneks need politseinikke ei tabanud,“ kirjeldas politseimajor toimunut.