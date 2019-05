TUGITOOLIS SPORTLANE | Tai- ja kikkpoksi maailmameister Kevin Renno: hirm toob inimeses välja võimsamad võimed 

Kas vastasest hakkab teinekord hale kah? Kas hirmul on ringis kohta? Kuidas seda peletada? Kui tähtis roll võitlusspordis on psühholoogial? Kuidas säilitada rahu pärast vastase tugevat rusikahoopi?

Kui ränk katsumus on matšieelne kaalulangetamisprotsess? Miks see ebatervislik protseduur üldse vajalik on? Milline on Eesti võitlusspordi tase? Kellel tasub silma peal hoida?