Presidendi kõnevõistlus | Kõige tähtsam on jääda inimeseks 

Euroopa. Võitlus rassismiga. Diskrimineerimine. Multikultuursus. Demokraatia. Võrdõiguslikkus. Vabadus. Kaitse ja side. Euroopa on absoluutselt teistsugune, võrreldes meie väikese Eestiga.

Euroopa Liit on elav organism. See ei ole ainult poliitiline ja majanduslik liit. EL arenes ja kasvas nagu laps. Aga ühel kenal päeval toimus plahvatus. Kõik hakkas purunema. Kui kehas valutab mõni tähtis elund, siis seda valu tunneb kogu keha. Brexit ongi see elund, teeme näitliku võrdluse. Võrdleme Briti parlamenti kassiga, kuigi see võib olla öeldud liiga ilmekalt ning jultunult, aga ikkagi...

Kujutame ette ust, mis oleks nagu kujundlikult Euroopa Liit ning teiseks näitlikuks osatäitjaks on kass, kes oleks kui Suurbritannia. Kass koputab uksele. Talle avatakse uks, ta astub sisse. Olgu, astus sisse, kuid järsku tahab ta tagasi õue. Palun, uks on jälle avatud, mingu tagasi. Noh, aga ei, ta otsustab istuda lävel ja saba liputada. Just nii näeme meie Brexiti arenemist.

Olgu, vaatame kaugesse tulevikku. Suurbritannia eemaldus EList. Kas meid valdab seetõttu hirmutunne? Võib-olla pärast Suurbritanniat lähevad ära ka Saksamaa ja teised? Vist ikka mitte, mõtlevad inimesed. Keegi ju ei räägi kogu aeg sellest, et Šveits ei ole ELis.

Tänapäeval räägitakse palju ökoloogilistest probleemidest ja sellega kaasnevatest ohtudest. Mõned inimesed ütlevad plastireostuse kohta lootusrikkalt, et on olemas mingi uus liik usse, kes suudavad ära süüa isegi plastmassi. Kogu vastutus ja lootus on ussidel? See on ju naljakas. Niiviisi võib ka uskuda, et päike hakkab paistma teistmoodi ja kliima soojenemise oht kaob.

Meile meeldib kritiseerida inimesi, kuid enda vigu me ei näe. Seda on vaja muuta. Kuid sellised inimesed isegi juhivad riiki. Arusaadav, et mitte kõik pole sellised. On korrumpeerunud inimesi ja ka korrumpeerunud riike. Selliste olukordade peale mõned riigid panevad silmad kinni ja ei tee midagi probleemide lahendamiseks.

Kõige tähtsam asi on jääda inimeseks hoolimata sellest, milline probleem seisab meie ees. Aga mida tähendab olla inimene? Pange silmad kinni ja kujutage endale ideaalset inimest. See lihtsalt pole võimalik, kuid võib midagi siiski võtta üle sellest ideaalist, mida te just äsja enda silme ette kujutasite. Isegi istudes tähtsal kohal ja otsustades inimeste saatuse üle võib jääda inimlikuks.