Suri "Tähesõdade" karvane kangelane: "Peter pani Chewbacca rolli oma südame ja hinge." 

Omaksed andsid teada, et „Tähesõdade“ legend suri 30. aprillil oma Texase kodus. 19. mail võinuks ta tähistada 75. sünnipäeva. Pika kasvu tõttu aastaid tervisehädade käes vaevelnud Mayhew'le sai saatuslikuks infarkt, vahendab USA telekanal ABC. Minek oli pere pressiesindaja teatel rahulik. Peterit ümbritsesid tema kõige lähdasemad eesotsas abikaasa Angie'ga. Kuulsal paaril on kolm last.